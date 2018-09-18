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В Екатеринбурге руководителей АКБ «Содействие» отправят в колонию за убийство партнера по бизнесу

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Свердловский областной суд вынес приговор двум бизнесменам — генеральному директору ООО «АКБ «Содействие» Алексею Тиханову и его заместителю Антону Корепанову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Суд признал мужчин виновными в убийстве бизнесмена Беслана Наурузова и его адвоката Алексея Кощеева.



Как установил суд, между погибшим и Тихановым была договоренность, что последний предоставит бригаду рабочих для строительства объекта в Москве, однако не сделал этого. Наурузов потребовал компенсировать понесенные им убытки и выплатить неустойку в размере 1,6 млн руб. или переоформить фирму Тиханова на него. Мужчина выплатил порядка 600 тыс. руб., однако, не желая переоформлять фирму, предложил Корепанову совершить убийство Наурузова.



План мужчины осуществили 25 мая 2017 года, когда Наурузов со своим адвокатом приехал, чтобы посмотреть документы на фирму. Нападение было совершено в автомобиле на трассе. Тиханов нанес Наурузову не менее 13 ударов ножом, Корепанов же нанес удары Кощееву, а затем накинул металлический провод на шею Наурузову и начал душить. Тела погибших спрятали в разных местах.



В судебном заседании мужчины признали свою вину лишь частично, ссылаясь на то, что никакого сговора не было, а потерпевшие сами напали на них.



За убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений Тиханову было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. За убийство двух лиц Корепанов отправится в колонию строгого режима на 18 лет с последующим ограничением свободы на год.



Кроме того, Тиханов должен будет выплатить семье Наурузова компенсацию в размере 1,2 млн руб., Корепанов — семьям Наурузова и Кощеева 800 тыс. руб. и 1,2 млн руб. соответственно.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.

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