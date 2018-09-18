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В УГМК прокомментировали расследование факта гибели сотрудника «Богословского рудоуправления»
18 сентябрь 2018 (11:23)
УрБК, Краснотурьинск, 18.09.2018. «Богословским рудоуправлением» («УГМК-Холдинг») в настоящее время оказывается полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшего несчастного случая, сообщает пресс-служба компании.
«На банковский счет вдовы погибшего работника еще до завершения расследования переведена денежная сумма, размер которой определен коллективным договором (более 2 млн руб.). Помимо этого, предприятие возместило расходы, связанные с похоронами, согласно представленным финансовым документам», — сообщают представители ОАО «Богословское рудоуправление».
Напомним, что 15 августа 2018 года на территории ОАО «Богословское рудоуправление» («УГМК-Холдинг»), произошел несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник предприятия.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека».
«На банковский счет вдовы погибшего работника еще до завершения расследования переведена денежная сумма, размер которой определен коллективным договором (более 2 млн руб.). Помимо этого, предприятие возместило расходы, связанные с похоронами, согласно представленным финансовым документам», — сообщают представители ОАО «Богословское рудоуправление».
Напомним, что 15 августа 2018 года на территории ОАО «Богословское рудоуправление» («УГМК-Холдинг»), произошел несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник предприятия.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека».
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