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В УГМК прокомментировали расследование факта гибели сотрудника «Богословского рудоуправления»

18 сентябрь 2018 (11:23)

УрБК, Краснотурьинск, 18.09.2018. «Богословским рудоуправлением» («УГМК-Холдинг») в настоящее время оказывается полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшего несчастного случая, сообщает пресс-служба компании.

«На банковский счет вдовы погибшего работника еще до завершения расследования переведена денежная сумма, размер которой определен коллективным договором (более 2 млн руб.). Помимо этого, предприятие возместило расходы, связанные с похоронами, согласно представленным финансовым документам», — сообщают представители ОАО «Богословское рудоуправление».

Напомним, что 15 августа 2018 года на территории ОАО «Богословское рудоуправление» («УГМК-Холдинг»), произошел несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник предприятия.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека».

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