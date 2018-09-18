Новости дня

При слиянии екатеринбургских транспортных предприятий будут сокращены рабочие места

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. При слиянии ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» будут оптимизированы диспетчерские службы. Об этом в эфире программы «Открытая студия» сказал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам организации управления Вадим Дударенко.



По его словам, после слияния новый МУП получит название «Гортранс». На зарплаты работников изменения не повлияют. Штатная численность предприятия составит 6,2 тыс. мест.



Также В. Дударенко добавил, что слияние двух транспортных предприятий связано с подготовкой к запуску новой маршрутной сети, который намечен на 1 июля 2019 года.



«Оба предприятия имеют действующие контракты на перевозку. Они и финансово оздоровятся, а мы получим и экономический, и технологический эффект», — сказал замглавы администрации города.



Слияние ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» и ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» будет завершено до конца 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: