Новости дня
ФАС признала рекламу «Бургер Кинга» ненадлежащей из-за непристойной игры слов
18 сентябрь 2018 (10:45)
УрБК, Москва, 18.09.2018. Комиссия ФАС России признала рекламу сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» нарушающей закон о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
С претензиями к слогану «ЕдАЛ ТАКОЕ?» обратился гражданин. Спорная реклама распространялась в одном из районов Ярославля.
Экспертная оценка подтвердила наличие в рекламе нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф компании может составить от 100 до 500 тыс. руб.
С претензиями к слогану «ЕдАЛ ТАКОЕ?» обратился гражданин. Спорная реклама распространялась в одном из районов Ярославля.
Экспертная оценка подтвердила наличие в рекламе нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф компании может составить от 100 до 500 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Реклама «Карамышев. Мясные деликатесы» признана ненадлежащей
- Реклама ТРЦ «Комсомолл» признана оскорбительной
- Рекламное агентство «Мания величия» оштрафовано за ненадлежащую рекламу ТРЦ «Комсомолл»
- НП «Независимый театральный проект» оштрафовано за рекламу спектакля «Ladies Night» в Екатеринбурге
- В отношении ООО «Коммерческие информационные сети» возбуждено дело по признакам распространения недобросовестной рекламы с использованием бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений