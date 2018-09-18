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ФАС признала рекламу «Бургер Кинга» ненадлежащей из-за непристойной игры слов

УрБК, Москва, 18.09.2018. Комиссия ФАС России признала рекламу сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» нарушающей закон о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.



С претензиями к слогану «ЕдАЛ ТАКОЕ?» обратился гражданин. Спорная реклама распространялась в одном из районов Ярославля.



Экспертная оценка подтвердила наличие в рекламе нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф компании может составить от 100 до 500 тыс. руб.

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