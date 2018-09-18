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Челябинское УФАС возбудило дело в отношении «Инвест Трейд» за схожую упаковку семечек

УрБК, Челябинск, 18.09.2018. Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело в отношении ООО «Инвест Трейд» из-за выпуска жареных семечек подсолнечника в упаковке, схожей с оберткой другой компании, сообщает пресс-служба ведомства.



С жалобой на ООО «Инвест Трейд» обратилось ООО «Русский орех», которое является правообладателем одноименного комбинированного товарного знака.



«В декабре 2017 года ООО «Русский орех» узнало, что ООО «Инвест Трейд» зарегистрировало товарный знак «Русский орех», являющийся сходным до степени смешения с обозначением, ранее используемым заявителем. Также из заявления следует, что ООО «Инвест Трейд» ввело в оборот семена подсолнечника жареные с наименованием «Русский орех», в подтверждение чего представлены копии кассовых чеков о приобретении указанной продукции, а также продукция в спорных упаковках», — говорится в сообщении.



Как полагают в ООО «Русский орех», действия другой компании могут привести к перераспределению спроса на рынке реализации семян подсолнечника жареных. Областное УФАС подтвердила обоснованность претензий правообладателя товарного знака.



Дело возбуждено по части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции.

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