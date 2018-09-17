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Суд признал банкротом компанию «Газ-Сервис Энерго» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Газ-Сервис Энерго» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах суда.



Предприятие зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности является производство пара и горячей воды (тепловой энергии).



В феврале 2018 года АО «Корпорация развития Среднего Урала» обратилось в суд с иском о банкротстве ООО «Газ-Сервис Энерго». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму свыше 60 млн руб. Временным управляющим сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Газ-Сервис Энерго» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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