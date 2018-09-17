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Клиенты УБРиР могут воспользоваться кэшбэк-сервисом от платежной системы «Мир»

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Уральский банк реконструкции и развития подключился к проекту «Кэшбэк-сервис» от платежной системы «Мир». Теперь любой держатель карты национальной платежной системы от УБРиР может возвращать деньги с покупок, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мы отмечаем постоянный рост числа клиентов, использующих карты с функцией кэшбэка. Одновременно с этим из-за изменений в законодательстве, касающихся перечисления зарплат всем бюджетникам на карты «Мир», мы видим резкий рост числа и объема транзакций по этим картам, особенно с июля 2018 года. Поэтому считаю, что подключение нашего банка к кэшбэк-сервису национальной платежной системы стало максимально своевременным и окажется очень востребованным», — рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



Чтобы присоединиться к проекту, клиенту необходимо ранее являться держателем карты «Мир», выпущенной УБРиР, или оформить ее впервые, после чего пройти регистрацию на сайте «Привет, МИР» и зарегистрировать карту в личном кабинете. На этом сайте можно посмотреть перечень торговых сетей, которые участвуют в проекте, и ознакомиться с заинтересовавшим предложением: размером возврата денег и сроком действия акции, так как каждый партнер программы индивидуально устанавливает их.

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