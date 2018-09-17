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Свердловский облсуд отказал гражданке Китая в отсрочке приговора за дачу взятки
17 сентябрь 2018 (17:04)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Свердловский областной суд отказал гражданке КНР Цзя Яньцзе в удовлетворении ее апелляционной жалобы об отсрочке исполнения приговора, который был вынесен за попытку дать взятку, сообщает пресс-служба облсуда.
В октябре 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал гражданку КНР Цзя Яньцзе виновной в совершении преступления по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».
Как следует из материалов дела, гражданка КНР, будучи директором автосервиса и работодателем 14 задержанных мигрантов, попыталась дать взятку сотруднику миграционного контроля. Деньги он не взял. Примечательно, что впоследствии лишь двое из 14 задержанных были привлечены к административной ответственности.
«Как пояснила в суде Цзя Яньцзе, деньги она принесла с целью убыстрения проверочных мероприятий. Также она полагала, что передача денежных средств сотрудникам миграционной службы позволит ее землякам беспрепятственно покинуть отдел полиции без дальнейшего привлечения их к административной ответственности. При этом женщина заявила, что не знала о противозаконности своих действий, поскольку плохо понимает русский язык и не знает российского законодательства», — говорится в сообщении.
За покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере ей было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Летом 2018 года Цзя Яньцзе через адвоката обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения приговора до достижения ее сыном 14-летия. В удовлетворении ходатайства судом было отказано.
Гражданка КНР обжаловала решение суда в Свердловском областном суде. В ходе разбирательства выяснилось, что ребенок с 2009 года проживает в Китае с родителями осужденной. Сама женщина на территории России не имеет жилья. Кроме того, суду не было представлено сведений о том, что родственники ребенка не могут надлежащим образом воспитывать несовершеннолетнего. Решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила было оставлено в силе.
В октябре 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал гражданку КНР Цзя Яньцзе виновной в совершении преступления по части 4 статьи 291 УК РФ «Дача взятки».
Как следует из материалов дела, гражданка КНР, будучи директором автосервиса и работодателем 14 задержанных мигрантов, попыталась дать взятку сотруднику миграционного контроля. Деньги он не взял. Примечательно, что впоследствии лишь двое из 14 задержанных были привлечены к административной ответственности.
«Как пояснила в суде Цзя Яньцзе, деньги она принесла с целью убыстрения проверочных мероприятий. Также она полагала, что передача денежных средств сотрудникам миграционной службы позволит ее землякам беспрепятственно покинуть отдел полиции без дальнейшего привлечения их к административной ответственности. При этом женщина заявила, что не знала о противозаконности своих действий, поскольку плохо понимает русский язык и не знает российского законодательства», — говорится в сообщении.
За покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере ей было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Летом 2018 года Цзя Яньцзе через адвоката обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения приговора до достижения ее сыном 14-летия. В удовлетворении ходатайства судом было отказано.
Гражданка КНР обжаловала решение суда в Свердловском областном суде. В ходе разбирательства выяснилось, что ребенок с 2009 года проживает в Китае с родителями осужденной. Сама женщина на территории России не имеет жилья. Кроме того, суду не было представлено сведений о том, что родственники ребенка не могут надлежащим образом воспитывать несовершеннолетнего. Решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила было оставлено в силе.
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