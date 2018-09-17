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При поддержке Группы ЧТПЗ в Челябинске состоятся концерты симфонического оркестра Татарстана

УрБК, Челябинск, 17.09.2018. В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки 18 и 19 сентября состоятся концерты Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского, сообщает пресс-служба ЧТПЗ.



Музыкальные вечера «Группа ЧТПЗ приглашает» пройдут по инициативе и финансовой поддержке акционеров компании Андрея Комарова и Александра Федорова.



«Группа ЧТПЗ большое внимание уделяет развитию регионов присутствия, сохранению культурного и духовного наследия, поддержке театрального и музыкального искусства. Гастроли одного из лучших симфонических оркестров нашей страны станут подарком белых металлургов всем жителям Челябинска ко Дню города. А специально для студентов музыкальных учреждений и начинающих артистов в преддверии концертов пройдут открытые репетиции. Уверен, зрители высоко оценят великие произведения классиков в интерпретации музыкантов Республики Татарстан», — отмечает акционер, председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров.



Концерты симфонического оркестра Республики Татарстан посетят более 1 700 зрителей. Почетными гостями станут участники заседания Международного делового конгресса, который будет проходить в эти дни в Челябинске. Также в числе приглашенных — лучшие сотрудники Группы ЧТПЗ, студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и участники Детской школы вокального искусства, созданной по инициативе Группы ЧТПЗ.

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