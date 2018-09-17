«Подарок» для коллекторов

Фотография с сайта Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

На протяжении почти двух лет в России действует закон, по которому деятельность коллекторских агентств отслеживается через госреестр. Предполагалось, что ужесточение законодательства приведет к тому, что процесс по взысканию долгов станет цивилизованнее. Однако внесенный недавно законопроект о передаче персональных данных (ПД) третьим лицам может способствовать развитию нелегальных коллекторских агентств.Законопроект о передаче ПД сторонним юрлицам без согласия владельца был внесен в Госдуму в конце августа 2018 года. Согласно тексту документа, компания-хранитель, может предоставлять персональные данные фирме-партнеру. Список таких организаций должен публиковаться на сайте хранителя ПД. Партнер, в свою очередь, получает право передавать эту информацию третьим лицам с согласия компании-заказчика.В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что такой законопроект существенно упростил бы работу многопрофильного бизнеса и стартапов. Эксперты, в свою очередь, указали на то, что документом фактически узакониваются так называемые «агрессивные продажи», о чем ранее писал УрБК.Однако законопроект, как следует из его текущей редакции, уберет также препятствия для организаций, которые занимаются взысканием долгов. Это относится не только к коллекторским агентствам, но и банкам, а также к микрофинансовым организациям (МФО).С 1 января 2017 года работа юрлиц, которые вели такого рода деятельность, была ужесточена. Все профильные организации с этого времени должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Также установлены ограничения: в частности, звонок с напоминанием о долге мог совершаться не чаще одного раза в сутки; sms-уведомления и электронные письма — не более 16 в месяц.Полномочия за соблюдением этих ограничений, в том числе отслеживание нелегальных (нереестровых) коллекторских агентств, были возложены на Федеральную службу судебных приставов РФ.Другой вопрос — это передача права требования задолженности другим лицам. Согласно ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», юрлицо может раскрыть данные о заемщике, в том числе персональные данные, только с согласия должника (если он подписывал соответствующие документы).Вместе с тем управление ФССП по Свердловской области регулярно сталкивается с нарушениями закона о ПД при передаче права требования задолженности. С начала 2018 года в ведомство поступило более 400 жалоб на коллекторскую деятельность. Каждое десятое заявление было подано в связи с незаконным распространением персональных данных. В 69 случаях выяснилось, что взысканием долгов занимались нереестровые юрлица. Однако только по отношению к одной организации подано в суд исковое заявление о нелегальной коллекторской деятельности.Приведенная статистика свидетельствует о том, что по-прежнему устойчива схема бесконечной передачи долгов другим организациям. Особенно это распространено в работе МФО, когда от них по цепочке перепродаются небольшие долги к коллекторским агентствам, находящимся на другом конце страны. Вместе с ними переходят персональные данные о заемщике.Соответственно, в случае принятия законопроекта о передаче ПД без согласия владельца процесс обмена данными о должнике может принять бесконтрольный характер. Это, в свою очередь, может лишь способствовать увеличению нелегальных коллекторских агентств, да и сами персональные данные граждан также рассматриваются как товар.Противодействие нереестровым организациям на рынке идет медленными темпами, о чем свидетельствует приведенная ведомством динамика. В этой связи после принятия законопроекта о передаче ПД третьим лицам следует ожидать увеличения нелегального сегмента коллекторских услуг.