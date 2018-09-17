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В Камышлове суд вынес приговор руководителю застройщика за мошенничество на сумму свыше 31 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Камышловский районный суд сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Блинова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Государственный обвинитель в ходе судебного следствия представил доказательства того, что директор строительной компании Д. Блинов с весны 2008 года по август 2013 года, используя свое служебное положение, убеждал своих знакомых и подчиненных на работе оформлять на свое имя кредиты в банках. Полученные деньги злоумышленник требовал передавать ему, обещая за них в будущем квартиру в новом доме либо погашение кредита.



Своими действиями Д. Блинов причинил ущерб банку на сумму свыше 31 млн руб.



Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. Подсудимый не признал себя виновным в инкриминируемом ему деянии.



Суд назначил Д. Блинову наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс. руб. Также суд возложил на Блинова ряд обязательств, в том числе в течение испытательного срока полностью погасить перед банком задолженность в размере причиненного ущерба в сумме свыше 31 млн руб.



Приговор в законную силу не вступил.

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