Кризис
За 8 месяцев 2018 года прибыль российских банков упала на 9,6%
17 сентябрь 2018 (16:15)
Прибыль банков РФ за январь-август 2018 года составила 901 млрд руб. Это на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Банка России.
«За январь-август 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 901 млрд руб. (в январе-августе 2017 года — 997 млрд руб.), в том числе в августе действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 124 млрд руб. (в августе 2017 года действующими кредитными организациями была получена существенно меньшая прибыль в размере 70 млрд руб.)», — говорится в сообщении Банка России.
Финансовый результат сектора испытывал существенное влияние показателей банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 1,2 трлн руб.
Однако российские кредитные учреждения в августе нарастили кредитование населения на 2,4%, до 13,9 трлн руб., компаний — на 1,1%, до 32,7 трлн руб.
«Портфель корпоративных кредитов — 32,7 трлн руб. — демонстрировал существенный рост — +1,1%. Августовский прирост розницы (на 2,4%) достиг локального максимума. Объем розничного портфеля на 1 сентября 2018 года составил 13,9 трлн руб.», — говорится в сообщении ЦБ.
Совокупный объем банковских кредитов экономике, в частности, нефинансовым организациям и физическим лицам, в августе вырос на 1,5%, до 46,6 трлн руб.
«За январь-август 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 901 млрд руб. (в январе-августе 2017 года — 997 млрд руб.), в том числе в августе действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 124 млрд руб. (в августе 2017 года действующими кредитными организациями была получена существенно меньшая прибыль в размере 70 млрд руб.)», — говорится в сообщении Банка России.
Финансовый результат сектора испытывал существенное влияние показателей банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 8 месяцев составила 1,2 трлн руб.
Однако российские кредитные учреждения в августе нарастили кредитование населения на 2,4%, до 13,9 трлн руб., компаний — на 1,1%, до 32,7 трлн руб.
«Портфель корпоративных кредитов — 32,7 трлн руб. — демонстрировал существенный рост — +1,1%. Августовский прирост розницы (на 2,4%) достиг локального максимума. Объем розничного портфеля на 1 сентября 2018 года составил 13,9 трлн руб.», — говорится в сообщении ЦБ.
Совокупный объем банковских кредитов экономике, в частности, нефинансовым организациям и физическим лицам, в августе вырос на 1,5%, до 46,6 трлн руб.
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