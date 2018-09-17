Новости дня

В Екатеринбурге директор автосервиса осужден за присвоение средств клиента в размере свыше 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Антону Кожуркову, обвинявшемуся в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК Российской Федерации «Присвоение или растрата». Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.



Как было установлено следствием, А. Кожурков, ранее судимый за кредитное мошенничество, являлся директором автомастерской по ремонту и тюнингу автомобилей. Мастерская располагалась в Екатеринбурге на улице Основинской.



В августе 2015 года в сервис обратилась клиентка, с которой был заключен договор о модернизации микроавтобуса Mersedes-Benz Sprinter 519 CDI. Работы подразумевали переделку машины в так называемый «дом на колесах» — проектирование и установку систем электроснабжения, кондиционирования, обогрева, дополнительных элементов кузова и прочего. Кроме того, исполнитель обязался согласовать переоборудование транспортного средства в испытательной лаборатории и в ГИБДД.



Выполнение заказа А. Кожурков оценил в 2 млн 700 тыс. руб., которые потерпевшая перевела на указанные им счета. Заказ должен был быть выполнен к 1 декабря 2015 года. Однако ни к указанному сроку, ни через месяц автомобиль готов не был.



«Директор мастерской начал уклоняться от встреч с заказчицей, а потом заявил, что ему необходимы дополнительные средства для окончания работ в размере еще 2 млн руб. В феврале 2016 года хозяйка автомобиля подала заявление в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли машину, а также финансовую и техническую документацию по проведенным исполнителем работам», — рассказали в пресс-службе.



По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. Осуществленные в ходе следствия технические экспертизы показали, что сервис выполнил лишь малую часть заказа, которая только создавала видимость изменений. Фактическая стоимость этих работ вместе с закупкой техники составила около 500 тыс. руб. Исследование же финансовых документов показало, что директор автомастерской умышленно завысил стоимость оборудования. Суммы, выплаченные работникам, производившим установку оборудования, также не соответствовали отчету.



Таким образом, следствию удалось доказать, что А. Кожурков, используя свое служебное положение, умышленно присвоил денежные средства, вверенные ему заказчицей на выполнение работ. Тем самым он причинил потерпевшей значительный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 млн 193 тыс. руб.



Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: