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Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 59 коп.
17 сентябрь 2018 (15:28)
УрБК, Москва, 17.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 8,68 коп., до 68,19 руб., курс евро — на 59,26 коп., до 79,36 руб.
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