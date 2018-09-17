Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро — на 59 коп.

17 сентябрь 2018 (15:28)

УрБК, Москва, 17.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 8,68 коп., до 68,19 руб., курс евро — на 59,26 коп., до 79,36 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: