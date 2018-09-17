Новости дня

Расходы на жилищно-коммунальные услуги в среднем по России в 2017 году составляли 4,2 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 17.09.2018. Доля расходов населения на жилищно-коммунальные услуги неравномерна в разных регионах РФ. Об этом говорится в рейтинге агентства РИА «Рейтинг», подготовленном на основе данных Росстата.



Результаты исследования свидетельствуют о том, что значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 5,6% до 15,6%.



По итогам 2017 года наименьшая доля затрат на ЖКУ в Республике Дагестан — 5,6%. Также низкие значения в г. Севастополь, в Республике Ингушетия и в Республике Хакасия. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов.



Наибольшие доли в основном в северных и дальневосточных регионах. Самая большая доля расходов на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе и в Магаданской области. Здесь она составляет более 15%. Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов РФ.



Между тем доля расходов на ЖКУ в структуре потребительских расходов снизилась в 43 регионах. Наиболее существенно она снизилась в Московской области — более чем на 2 п.п., Тюменской и Смоленской областях. В 40 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ, наоборот, увеличилась, однако темпы роста были невысокими и нигде не превысили 1,6 п.п. Самый существенный рост произошел в Чукотском автономном округе (+1,6 п.п.), в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,6 п.п.) и в Республике Тыва (+1,5 п.п.).



В целом по РФ затраты средней семьи на ЖКУ в 2017 году составляли около 4 тыс. руб. в месяц. Самый высокий объем затрат в Камчатском крае — средняя семья здесь тратит на услуги ЖКХ более 10 тыс. руб. в месяц. Более 7 тыс. руб. в месяц — в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе. Наименьший объем денежных средств на услуги ЖКХ тратят жители Республики Алтай, Республики Дагестан, Республики Хакасия и Республики Тыва. Расходы средней семьи в данных субъектах РФ составляют менее 2,5 тыс. руб. в месяц.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: