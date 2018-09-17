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В Екатеринбурге на Макаровском мосту погиб рабочий

17 сентябрь 2018 (14:46)

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В Екатеринбурге во время проведения работ по реконструкции Макаровского моста погиб рабочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, инцидент произошел 15 сентября около 17.00 на стройплощадке по улице Гражданской. При монтаже арматуры, которое проводилось с использованием автокрана, произошло короткое замыкание. В результате пострадали два рабочих, один из которых скончался.

Проверку в связи с произошедшим проводит прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга.

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