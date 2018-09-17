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Общие затраты Группы ММК на программы поддержки материнства и детства составили в I полугодии 2018 года около 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург 17.09.2018. С 2004 года Магнитогорский металлургический комбинат реализует программу «Поддержка материнства и стимулирование рождаемости», сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



В рамках этой программы женщины, начиная с 13 недели беременности и до возникновения права на отпуск по беременности и родам, освобождаются от работы с сохранением средней заработной платы при условии обязательного посещения центра «Материнство», занимающегося физической и психологической подготовкой женщин.



Беременные женщины имеют возможность бесплатно посещать ВСК «Аквапарк» и по медицинским показаниям получать лечебно-профилактические процедуры в городском санатории-профилактории «Южный». Таким образом, создается благоприятная атмосфера в период беременности и оказывается последующая помощь со стороны работодателя в виде материальной поддержки.



В рамках программы стимулирования рождаемости и поддержки материнства и детства в первом полугодии 2018 года 260 женщин на ММК получили по 14 тыс. руб. материальной помощи на сумму более 23 млн руб. Почти 1,5 тыс. женщин, находившимся в отпуске по уходу за ребенком, перечислена ежемесячная материальная помощь на сумму 9 млн руб. На все направления данной программы ММК в первом полугодии направил 14,7 млн руб.



Еще 12 млн руб. израсходовано на ММК за 6 месяцев на программу поддержки многодетных семей, в рамках которой оказана поддержка по 12 направлениям 445 многодетных семей, в которых воспитывается 1 409 детей в возрасте до 18 лет. Таким образом, общие затраты комбината на программы стимулирования рождаемости, поддержки материнства и детства, а также поддержки многодетных семей составили в первом полугодии 26,7 млн руб., а по Группе ММК — около 40 млн руб.



Демографическая политика в Группе приносит свои результаты. Программой «Поддержка многодетных семей», принятой к реализации с 2008 года, в 2017 году были охвачены 1 064 семьи работников Группы ММК, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет. В этих семьях воспитывается более 3 340 детей. В начале реализации программы таких семей было всего 160.

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