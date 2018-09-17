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Ростуризм передадут под контроль Минэкономики

УрБК, Москва, 17.09.2018. Президент России Владимир Путин передал Минэкономики функции регулирования в сфере туризма. Указ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в ведение министерства переходит Ростуризм, который раньше был под контролем Минкульта.



Минэкономики также будет координировать реализацию приоритетных направлений туризма и вести надзор за деятельностью туроператоров.

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