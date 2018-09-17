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В Екатеринбурге летом 2018 года на 40% увеличился провоз холодного оружия через таможню Кольцово
17 сентябрь 2018 (11:30)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Летом 2018 года на 40% увеличилось число случаев перемещения холодного оружия на туристических направлениях, таких как Анталия и Кипр. Пассажиры часто в качестве сувениров друзьям и родным привозят кастеты и сюрикены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, например, таможенники в ходе таможенного контроля авиарейса с Кипра обнаружили в багаже гражданина РФ кастет.
«66-летний мужчина приобрел сувенир на одном из рынков Ларнаки для своего давнего друга. Местный гид заверил, что его можно без проблем перевезти через границу. Однако по прилету в Екатеринбург у пассажира кастет изъяли для товароведческой экспертизы. Если сувенир окажется холодным оружием, то пассажир будет привлечён к административной ответственности», — сообщается на сайте ведомства.
Так, например, таможенники в ходе таможенного контроля авиарейса с Кипра обнаружили в багаже гражданина РФ кастет.
«66-летний мужчина приобрел сувенир на одном из рынков Ларнаки для своего давнего друга. Местный гид заверил, что его можно без проблем перевезти через границу. Однако по прилету в Екатеринбург у пассажира кастет изъяли для товароведческой экспертизы. Если сувенир окажется холодным оружием, то пассажир будет привлечён к административной ответственности», — сообщается на сайте ведомства.
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