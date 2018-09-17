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В Нижнем Тагиле открылась фотовыставка «Стальные династии ЕВРАЗа»
17 сентябрь 2018 (12:51)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В сквере Нижнетагильского горно-металлургического колледжа открылась фотовыставка «Стальные династии ЕВРАЗа». Об этом сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.
На выставке представлены истории семей металлургов, горняков и шахтеров, работающих на предприятиях компании в Сибири и на Урале, где профессия передается по наследству. В торжественной церемонии открытия принял участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
Фотовыставка включает 32 фотографии. ЕВРАЗ НТМК в фотопроекте представляют четыре семьи из конвертерного и доменного цехов, цеха прокатки широкополочных балок и электроремонтного цеха. Общий стаж работы героев проекта превышает 1 000 лет.
«На ЕВРАЗ НТМК трудятся представители более 300 династий металлургов. Я искренне рад, что по стопам старшего поколения на комбинат приходит молодежь, что металлургические профессии передаются от отца к сыну. Пусть и внуки выбирают своей судьбой работу на комбинате», — сказал управляющий директор Алексей Кушнарев.
Подобные выставки открылись в Качканаре, Новокузнецке, Междуреченске. Фотолетопись семей создал фотограф Павел Маркелов.
На выставке представлены истории семей металлургов, горняков и шахтеров, работающих на предприятиях компании в Сибири и на Урале, где профессия передается по наследству. В торжественной церемонии открытия принял участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.
Фотовыставка включает 32 фотографии. ЕВРАЗ НТМК в фотопроекте представляют четыре семьи из конвертерного и доменного цехов, цеха прокатки широкополочных балок и электроремонтного цеха. Общий стаж работы героев проекта превышает 1 000 лет.
«На ЕВРАЗ НТМК трудятся представители более 300 династий металлургов. Я искренне рад, что по стопам старшего поколения на комбинат приходит молодежь, что металлургические профессии передаются от отца к сыну. Пусть и внуки выбирают своей судьбой работу на комбинате», — сказал управляющий директор Алексей Кушнарев.
Подобные выставки открылись в Качканаре, Новокузнецке, Междуреченске. Фотолетопись семей создал фотограф Павел Маркелов.
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