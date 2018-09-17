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Банк России решил приостановить процесс по ликвидации юридического лица АО «Тагилбанк»

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Банк России направил в Арбитражный суд Свердловской области заявление о приостановке производства по делу о ликвидации «Тагилбанка». Соответствующий документ опубликован в карточке дела.



Напомним, что по делу А60-46108/2018 о принудительной ликвидации юридического лица АО «Тагилбанк» должно было состояться заседание 28 сентября 2018 года.



Кроме того, в суде находится заявление от ЦБ РФ о признании АО «Тагилбанк» несостоятельным (банкротом), заседание по делу А60-51084/2018 должно состояться 3 октября 2018 года.



АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.



В настоящее время страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка выплачивает Сбербанк.

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