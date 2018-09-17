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В Екатеринбурге суд оштрафовал протестантскую организацию из-за нелегального трудового мигранта

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местную религиозную организацию (МРО) «Миссия «Благодать во Христе» на 200 тыс. руб. за нелегальное привлечение к работе иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Как выяснилось, в мае 2018 года протестантская организация наняла на работу в качестве администратора гражданку Казахстана. Однако полиция об этом не была уведомлена. В отношении МРО «Миссия «Благодать во Христе» был составлен административный протокол по части 3 статьи 18.3 «Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином».



По решению суда организация была оштрафована на сумму 200 тыс. руб. Представитель протестантов обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде.



Однако судья апелляционной инстанции оснований к отмене или изменению постановления судьи Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга не нашел.

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