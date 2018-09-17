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За 8 месяцев 2018 года в областной бюджет поступило доходов 159,7 млрд руб.

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. По оперативным данным регионального Минфина, доходов в областной бюджет за январь-август 2018 года поступило в объеме 159,7 млрд руб. Из них поступления по налоговым и неналоговым платежам в бюджет составили 147,6 млрд руб., что на 19,3 млрд руб. или на 15% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета увеличились на 0,2 млрд руб. — до 10,4 млрд руб. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



«Положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета сохраняется благодаря стабильной экономической ситуации в регионе и росту финансовых показателей деятельности организаций. Так, индекс промышленного производства в январе-июле 2018 года к уровню соответствующего периода прошлого года составил 108,2%, начисленная среднемесячная заработная плата в январе-июне 2018 года составила 36,7 тыс. руб. и возросла к уровню января-июня 2017 года на 10,1%», — отмечает министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



За восемь месяцев 2018 года доходы от уплаты налога на прибыль организаций составили 57,3 млрд руб., что на 9,4 млрд руб. выше аналогичного периода 2017 года. Поступления по налогу на доходы физических лиц увеличились на 5,3 млрд руб. и принесли бюджету 43,6 млрд руб. По налогу на имущество организаций поступило 22 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. выше аналогичного периода прошлого года.

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