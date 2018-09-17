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В Свердловской области 17 сентября ожидаются заморозки
17 сентябрь 2018 (09:10)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Утром 17 сентября в отдельных районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°.
Кроме того, синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской и Челябинской областях.
«17 сентября в Челябинской области на востоке сохраняется, на западе ожидается, местами на севере Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщается на сайте Гидрометцентра.
Кроме того, синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской и Челябинской областях.
«17 сентября в Челябинской области на востоке сохраняется, на западе ожидается, местами на севере Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщается на сайте Гидрометцентра.
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