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В Свердловской области 17 сентября ожидаются заморозки

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Утром 17 сентября в отдельных районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°.



Кроме того, синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской и Челябинской областях.



«17 сентября в Челябинской области на востоке сохраняется, на западе ожидается, местами на севере Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

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