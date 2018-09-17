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В Екатеринбурге названы лауреаты Ежегодной Уральской премии «Металловед года»

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В Екатеринбурге названы лауреаты ежегодной Уральской премии «Металловед года», основной целью которой является развитие научного потенциала и решение наиболее актуальных производственных, технических, экономических и экологических задач на металлургических предприятиях. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



В этом году премия проводилась впервые, ее организатором стало ООО «АКСАЛИТ Софт» при научной поддержке УрФУ им. первого президента РФ Б. Н. Ельцина.



23 августа 2018 года были объявлены имена первых лауреатов и номинантов премии, а также победителей в специальных номинациях. В их числе — представители ведущих металлургических предприятий РФ, исследовательских технологических университетов и научно-производственных объединений.



Работа лаборанта-металлографа ЦЗЛ ОАО «ММК-МЕТИЗ» Г. Я. Камаловой «Анализ обрывности при производстве высокоуглеродистой проволоки и высокопрочной арматуры. Разработка атласа характерных изломов» получила высокую оценку экспертного жюри и была включена в список номинированных работ на премию «Металловед года» в подгруппе «Металлография».



На сайте победителем в фотоконкурсе в двух специальных номинациях «Металлография как искусство» стала начальник лаборатории металлографии ЦЗЛ ОАО «ММК-Метиз» Н. В. Токарева.

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