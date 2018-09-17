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Участок автодороги Екатеринбург — Косулино перешел в федеральную собственность
17 сентябрь 2018 (10:06)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Участок автодороги Екатеринбург — Косулино перешел в оперативное управление ФКУ «Уралуправтодор». Отрезок протяженностью 9,6 км стал частью федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Распоряжение от 03.09.2018 № 432-р опубликовано на сайте территориального управления Росимущества в Свердловской области.
До настоящего времени автомобильная дорога Екатеринбург — Косулино была регионального значения и находилась в ведении государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог». На данный момент она является связующим транспортным звеном сети автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Свердловской области, и используется для транзитного движения транспортных средств между столицами субъектов Российской Федерации.
Решение о передаче было принято в рамках исполнения пункта 8 указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», для создания единого транспортного коридора по маршруту федеральной трассы М-7 «Волга» Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа в районе Набережных Челнов через Ижевск — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Сургут до Салехарда.
До настоящего времени автомобильная дорога Екатеринбург — Косулино была регионального значения и находилась в ведении государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог». На данный момент она является связующим транспортным звеном сети автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Свердловской области, и используется для транзитного движения транспортных средств между столицами субъектов Российской Федерации.
Решение о передаче было принято в рамках исполнения пункта 8 указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», для создания единого транспортного коридора по маршруту федеральной трассы М-7 «Волга» Москва — Нижний Новгород — Казань — Уфа в районе Набережных Челнов через Ижевск — Пермь — Екатеринбург — Тюмень — Сургут до Салехарда.
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