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«Уральский Рабочий»: На старт «Кросса нации» в Екатеринбурге вышло 48 тысяч человек
17 сентябрь 2018 (09:40)
Главный забег традиционно состоялся в столице Урала и прошел в поддержку заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. На старт вышло около 48 тысяч екатеринбуржцев.
Стартовой площадкой по традиции стала площадь перед Уральским федеральным университетом. Любители легкой атлетики пробежали по проспекту Ленина до улицы Восточной и обратно.
Участников кросса приветствовали вице-губернатор области Павел Креков, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Традиционно, в забеге приняли участие команды всех районов областного центра, вузов Екатеринбурга. Наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Посол Международной выставки ЭКСПО-2025, победитель ралли-марафона «Дакар-2017», автогонщик Сергей Карякин и руководитель екатеринбургского представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 Константин Пудов также пробежали кросс.
Участники забега получили специальные атрибуты — браслеты, кепки, манишки — с символикой ЭКСПО.
«Кросс наций» это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату самое массовое осеннее спортивное событие на территории России. Отметим, в этом году «Кросс нации» прошел в уральской столице уже в 15-й раз.
Стартовой площадкой по традиции стала площадь перед Уральским федеральным университетом. Любители легкой атлетики пробежали по проспекту Ленина до улицы Восточной и обратно.
Участников кросса приветствовали вице-губернатор области Павел Креков, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Традиционно, в забеге приняли участие команды всех районов областного центра, вузов Екатеринбурга. Наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Посол Международной выставки ЭКСПО-2025, победитель ралли-марафона «Дакар-2017», автогонщик Сергей Карякин и руководитель екатеринбургского представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 Константин Пудов также пробежали кросс.
Участники забега получили специальные атрибуты — браслеты, кепки, манишки — с символикой ЭКСПО.
«Кросс наций» это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату самое массовое осеннее спортивное событие на территории России. Отметим, в этом году «Кросс нации» прошел в уральской столице уже в 15-й раз.
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