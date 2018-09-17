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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве группы компаний «Радуга»
17 сентябрь 2018 (09:22)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Группа компаний «Радуга» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 13 сентября 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 174 млн 159 тыс. руб.
Отметим, ООО «Группа компаний «Радуга» зарегистрировано в 2015 году. Организация осуществляет деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Согласно информации на сайте общества, компания управляет сетью «Радуга», в которую входит более 40 аптек и аптечных пунктов в нескольких городах Свердловской области.
Соответствующий документ поступил в суд 13 сентября 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 174 млн 159 тыс. руб.
Отметим, ООО «Группа компаний «Радуга» зарегистрировано в 2015 году. Организация осуществляет деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Согласно информации на сайте общества, компания управляет сетью «Радуга», в которую входит более 40 аптек и аптечных пунктов в нескольких городах Свердловской области.
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