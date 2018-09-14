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Группа ЧТПЗ выступила спонсором конференции «Трубы-2018»

УрБК, Челябинск, 14.09.2018. Группа ЧТПЗ выступила спонсором XXIII Международной научно-практической конференции «Трубы-2018», сообщает пресс-служба предприятия.



Мероприятие пройдет в Челябинске 17-19 сентября на базе Российского научно-исследовательского института трубной промышленности при поддержке НО «ФРТП» и Министерства промышленности и торговли РФ.



В конференции примут участие российские и иностранные учёные, потребители и производители трубной продукции. В рамках деловой части программы запланированы научные дискуссии, обмен мнениями о современных тенденциях и перспективах развития мировой и российской трубной отрасли. Передовыми наработками поделятся сотрудники Группы ЧТПЗ, участие в тематических секциях примут более 30 научно-технических специалистов компании. В своих докладах белые металлурги расскажут о своем опыте участия в крупных международных проектах, представят доклады об инновационных подходах в термообработке и производстве труб и отводов.



«За последние несколько лет Группа ЧТПЗ вывела на рынок новую конкурентную и высокотехнологичную трубную продукцию, соответствующую требованиям отечественного топливно-энергетического комплекса и мировым стандартам качества. Для нашей компании участие в крупнейшей отраслевой конференции «Трубы» — это возможность поделиться своими профессиональными наработками и обменяться опытом с ведущими металлургическими предприятиями», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.



Конференция откроется пленарным заседанием, затем начнут работу тематические секции, в числе которых — молодежная. Свой доклад на ней представит студент лидерской программы Группы ЧТПЗ на базе НИТУ «МИСиС». По завершении конференции ее участники посетят флагманы Белой металлургии — цех «Высота 239» и завод ЭТЕРНО.

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