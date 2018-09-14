Кризис
Банк России продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2018 года
14 сентябрь 2018 (17:44)
Банк России принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, говорится в сообщении регулятора.
«Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет», — говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
«Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет», — говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.
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