Беспилотники увязли в бюрократии

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Ленинский районный суд Екатеринбурга 13 сентября 2018 года запретил предпринимателю использовать квадрокоптер без разрешения. Ужесточенные требования к полетам дронов действуют в России с июля 2017 года. Однако вчерашнее судебное решение говорит о том, что надзорные органы отладили процесс отслеживания несанкционированных полетов.Это может серьезно ударить по всем отраслям, которые используют беспилотники, — в первую очередь по рекламным агентствам, а также по работе ЧОПов, георазведке и аэросъемке. Также забюрократизированность процесса полностью ставит крест на грузоперевозках с помощью дронов.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, предприниматель в 2017 году оказывал платные услуги населению по аэросъемке, осуществляя полеты принадлежащим ему квадрокоптером DJIPhantom-4 над территорией города.В прокуратуре отмечают, что, нарушая требования Воздушного кодекса РФ и правила использования воздушного пространства РФ, гражданин не во всех случаях получал разрешение на использование беспилотника. Кроме того, у него отсутствовала страховка перед третьими лицами за вред, который может быть нанесен квадрокоптером. При этом ранее екатеринбуржца уже привлекали к административной ответственности за несанкционированные полеты.По решению суда предпринимателю запретили запускать в небо квадрокоптер DJIPhantom-4 без разрешения органа обслуживания воздушного движения и направления ему плана полета и без страхования ответственности перед третьими лицами. Свердловский облсуд это решение подтвердил.Напомним, что с 5 июля 2017 года в России все владельцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массой от 250 г до 30 кг обязаны ставить их на учет и согласовывать полеты. Как показал недавний судебный процесс, Уральская транспортная прокуратура все-таки взялась за отслеживание нарушителей с последующим наказанием. Таким образом, проведение несанкционированных полетов БПЛА несут в себе риски для пилотов и заказчиков.В этой связи УрБК обратился за разъяснением относительно согласования полета в Уральское межрегиональное территориальное управление Росавиации. В ответ ведомство выслало методическое пособие, из которого следует, что согласование полетов потребует большого объема документов. Во-первых, БПЛА весом от 250 грамм должны быть зарегистрированы через сайт Федерации авиамодельного спорта или Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем.Во-вторых, заявка на полет квадрокоптера должна быть направлена в Зональный центр единой системы ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ОрВД) за 3-5 суток до проведения полета. Однако опытные владельцы дронов рекомендуют отправлять заявку за 30 дней, поскольку именно этот период указан в законодательстве как обязательный для ответа на запросы граждан.В заявке для ОрВД должен быть изложен план полета: границы района, обозначаемые в системе географических координат (градусы, минуты, секунды), и диапазон используемых высот (метры). Кроме того, нужно указать время начала и окончания полета (по всемирному координированному времени), маршрут и ширину полета БПЛА, необходимый эшелон (диапазон эшелонов) для маршрута полета БПЛА, рубежи набора высоты и снижения на маршруте полета, а также время пролета БПЛА каждого пункта маршрута.Фактически требования, предъявляемые к владельцам беспилотников, сопоставимы с правилами для полета крупных воздушных судов. Кроме того, у оператора дрона должно быть разрешение на проведение полета, выданное органами местного самоуправления (если полет проводится в населенном пункте). Также в заявке должны быть указаны персональные данные «руководителя полетов БПЛА».Вдобавок документ оформляется по определенной форме, согласно приказу Минтранса РФ «Об утверждении табеля сообщений о движении воздушных судов в РФ». Это означает, что при оформлении документа придется использовать отдельный глоссарий. Например, нельзя обозначить высоту 50-100 метров привычным обозначением. Для этого нужно указать «М0005» или «М0010».За несанкционированные полеты в КоАП предусмотрена ответственность со штрафами в размере 5 тыс. руб. — для физлиц, 20 тыс. руб. — для должностных лиц и 300 тыс. руб. — для юрлиц.Из методички Росавиации следует, что рядовой оператор БПЛА из числа индивидуальных предпринимателей просто не в состоянии будет в одиночку согласовывать каждый полет таким образом. В особенности проблемы возникают со сроками, ведь коммерческие полеты очень сложно запланировать за 30 дней (подавать заявку в течение меньшего количества времени достаточно рискованно). Перед аналогичной проблемой оказываются и рекламные агентства (РА). В данном случае им придется задействовать больше ресурсов — юристов и, по всей видимости, специалистов, которые разбираются в особенности полетов и могут высчитать дистанцию по секундам и градусам.Если РА пойдут по такому пути, это неизбежно приведет к удорожанию услуги, что может привести к сокращению заказов с учетом общей тенденции сокращения рынка. Другой вариант — продолжать несанкционированные полеты, которые могут привести к крупным штрафам, но при условии, если будет доказано, что съемка была коммерческой.