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В Свердловской области будут судить собственника электроподстанций за ущерб поставщикам на сумму более 325 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника электроподстанций Сергея Фролова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С. Фролов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения».



В ходе предварительного следствия установлено, что в период с августа 2011 года по февраль 2017 года С. Фролов занимал пост директора предприятий ООО «Региональные электрические системы», ООО «Торговый Дом НЦБК», ОАО «Карат», расположенных на территории Екатеринбурга, Первоуральска и Новой Ляли. Он, получая от гарантирующего поставщика на принадлежащие ему на праве собственности электроподстанции «Шабры», «Целлюлозная», «Подволошная» электроэнергию, последнюю не оплачивал.



Более того, С. Фролов осуществлял незаконное взимание денежных средств за бездоговорное потребление электроэнергии от потребителей. Поставляемую электроэнергию он использовал для нужд подконтрольных ему организаций, также не заключая соответствующих договоров с поставщиком энергии.



Своими умышленными действиями С. Фролов причинил ущерб АО «Екатеринбургэнергосбыт» на сумму более 195 млн руб., а Свердловскому филиалу ОАО «Энергосбыт +» — свыше 130 млн руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.

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