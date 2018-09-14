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Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году до 1,2-1,7%
14 сентябрь 2018 (17:01)
УрБК, Москва, 14.09.2018. Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП в 2019 году до 1,2-1,7%. На 2018 год прогноз не изменился. Рост ВВП будет находиться в интервале 1,5-2%, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по процентной политике.
Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2018–2020 годах на уровне 1,5-2%.
В 2019-2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен с учетом изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую динамику совокупности налогово-бюджетных и структурных мер, запланированных на период до 2024 года, пояснил Банк России.
«В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность (преимущественно в начале года). Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2-1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер», — отмечается в сообщении.
«Годовой темп прироста ВВП во втором квартале текущего года, по уточненным оценкам, составил 1,9%, что находится в рамках ожиданий Банка России. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5-2%, что соответствует оценке потенциального темпа роста российской экономики», — отмечается в пресс-релизе.
Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2018–2020 годах на уровне 1,5-2%.
В 2019-2021 годах прогноз темпов экономического роста в базовом сценарии уточнен с учетом изменения внешних условий и оценки влияния на экономическую динамику совокупности налогово-бюджетных и структурных мер, запланированных на период до 2024 года, пояснил Банк России.
«В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность (преимущественно в начале года). Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В результате, по прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в границах 1,2-1,7%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер», — отмечается в сообщении.
«Годовой темп прироста ВВП во втором квартале текущего года, по уточненным оценкам, составил 1,9%, что находится в рамках ожиданий Банка России. Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5-2%, что соответствует оценке потенциального темпа роста российской экономики», — отмечается в пресс-релизе.
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