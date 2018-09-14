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В Первоуральске открылся класс технологии для ранней профориентации
14 сентябрь 2018 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. В первоуральской школе №1 состоялось открытие класса технологии, созданного для ранней профориентации учащихся. Он открыт в рамках реализации программы «Уральская инженерная школа».
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, класс технологии — это современный профориентационный центр, который оборудован по последнему слову техники. При нем организован кабинет для занятий мальчиков, оснащенный станками с числовым программным управлением, оборудованием для машиностроительных специальностей, 3D- и интерактивное оборудование, ручные инструменты, роботы.
Современный кабинет технологии для девочек состоит из двух секций: в одной из них они смогут научиться готовить пищу и сервировать столы, в другом — овладеют навыками кройки и шитья.
Обучение в комфортных классах на новом современном оборудовании позволит познакомиться и освоить на первоначальном уровне не менее 16 профессий, востребованных в Свердловской области. В течение ближайшего полугодия подобные современные кабинеты технологии начнут работать еще в двух общеобразовательных учреждениях Первоуральска. Кроме того, в первоуральских школах №4 и 15 планируется открытие кабинетов конструирования и робототехники.
Планируется, что к 2020 году доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, вырастет до 75%. По итогам 2017 года этот показатель уже составил 72,5%.
Кроме того, в регионе продолжается создание базовых площадок Дворца молодежи по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству, а также классов робототехники. Так, оборудованный класс по робототехнике с 1 сентября начал работу в школе №7 в поселке Висим. К началу учебного года в класс робототехники были закуплены новые ноутбуки, сформирована группа для занятий.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, класс технологии — это современный профориентационный центр, который оборудован по последнему слову техники. При нем организован кабинет для занятий мальчиков, оснащенный станками с числовым программным управлением, оборудованием для машиностроительных специальностей, 3D- и интерактивное оборудование, ручные инструменты, роботы.
Современный кабинет технологии для девочек состоит из двух секций: в одной из них они смогут научиться готовить пищу и сервировать столы, в другом — овладеют навыками кройки и шитья.
Обучение в комфортных классах на новом современном оборудовании позволит познакомиться и освоить на первоначальном уровне не менее 16 профессий, востребованных в Свердловской области. В течение ближайшего полугодия подобные современные кабинеты технологии начнут работать еще в двух общеобразовательных учреждениях Первоуральска. Кроме того, в первоуральских школах №4 и 15 планируется открытие кабинетов конструирования и робототехники.
Планируется, что к 2020 году доля детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности, вырастет до 75%. По итогам 2017 года этот показатель уже составил 72,5%.
Кроме того, в регионе продолжается создание базовых площадок Дворца молодежи по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству, а также классов робототехники. Так, оборудованный класс по робототехнике с 1 сентября начал работу в школе №7 в поселке Висим. К началу учебного года в класс робототехники были закуплены новые ноутбуки, сформирована группа для занятий.
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