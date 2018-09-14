«Уральский Рабочий»: Пациентка, которой уральские врачи провели уникальную операцию, готовится к выписке

Жительнице Тавдинского района, 69-летней Любови Пряхиной, врачи буквально спасли жизнь. Медики Свердловской областной клинической больницы №1 применили малоинвазивную методику и через микроразрез имплантировали пациентке аортальный клапан.Отметим, что, по данным министерства здравоохранения Свердловской области, за последние несколько лет медики Свердловской областной клинической больницы №1 установили сердечные клапаны ста пятидесяти пациентам.Любови Пряхиной диагностировали склеротический порок аортального клапана, атеросклероз коронарных артерий и гипертрофию миокарда. Попросту говоря, у пациентки было три порока сердца и открытой операции она бы не перенесла, ведь при этом пришлось бы разрезать грудную клетку.«Боли в сердце и одышка начали мучать меня шесть лет назад. Когда это стало невыносимым, я обратилась в больницу. Диагноз был серьезным. Кровь просто перестала циркулировать в нормальном режиме. Я не могла спать на левом боку, даже простые действия давались с трудом. По словам врачей, требовалась операция. После недолгих раздумий, я согласилась», — рассказала Любовь Пряхина.По словам женщины, медики предупредили ее о возможных рисках и о том, что два процента пациентов при этом не выживают. Однако Любовь Пряхина решила, что дальше с болью жить не сможет и положилась на профессионализм свердловских врачей.Медики ввели аортальный клапан через бедренную артерию. По словам врачей, надрез через мягкую ткань бедра довольно безопасен.«Подобные операции выполняются как раз пожилым пациентам, поскольку в их случае имплант приживается лучше всего и нуждается в замене только через десять-пятнадцать лет. Операция менее травматична, это правда, но, если речь идет о молодом пациенте, то его организм будет активнее сопротивляться чужеродному элементу. В итоге имплант приходит в негодность уже лет через пять. Диаметр имплантированного клапана в сжатом виде составляет всего несколько миллиметров. После установки он автоматически немного расширяется», — объясняет сердечно-сосудистый хирург отделения Свердловской областной клинической больницы №1 Игорь Лагутенко.Каркас импланта изготовлен из биологически совместимого никеля и кобальта, а створки — из внутренних тканей быка. Медики отмечают, что он очень хорошо приживается в организме.Операцию пациентке из Тавдинского района проводили шесть специалистов в течение трех часов. Хирургам пришлось постараться, однако такие вмешательства, по словам врачей, хороши тем, что уже примерно через неделю пациент может вернуться к привычной жизни. Тем более, пациентка активна и жизнерадостна, а настрой человека всегда играет важную роль в выздоровлении.После подобной операции пациент действительно может вести тот же образ жизни, за исключением приема прописанных врачами препаратов. В остальном же — режим питания, сна, активности менять не нужно. По словам Любови Пряхиной, вернувшись домой после операции, она первым делом займется уборкой. Также женщина вместе с подругами продолжит прогулки, протяженность которых составляет около трех километров.