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Бывшего гендиректора челябинского застройщика «Гринфлайт» взяли под стражу в зале суда

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Свердловский облсуд оставил в силе решение Центрального районного суда Челябинска, приговорившего бывшего гендиректора строительной компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Приговор был вынесен в апреле 2018 года: мужчина был признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».



Компания «Гринфлайт» осуществляла строительство микрорайона «Академ Riverside» в Челябинске. С. Мануйлов, являясь ее генеральным директором, с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате в 2016 году стройка остановилась, 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб.



На предварительном следствии С. Мануйлов полностью признавал свою вину, заключил досудебное соглашение. Дело рассматривалось в особом порядке.



Приговор Центрального районного суда Челябинска был обжалован в Свердловском областном суде стороной обвинения, которая сочла наказание слишком мягким, а также потерпевшими и стороной защиты, просившими суд отменить приговор, вернуть дело прокурору для нового расследования. При этом потерпевшие сочли назначенное судом наказание суровым и ходатайствовали о применении статьи 73 УК РФ — условном лишении свободы. Часть дольщиков подала апелляционные жалобы, в которых заявила, что в отношении них договоры по предоставлению жилья исполнены и потерпевшими они себя не считают.



Судебная коллегия Свердловского областного суда, изучив материалы дела, оставила решение Центрального районного суда Челябинска без изменения, а апелляционные жалобы сторон без удовлетворения. С. Мануйлов взят под стражу в зале суда.

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