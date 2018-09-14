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Владимир Малиновский вступил в должность заместителя генерального прокурора РФ в УрФО
14 сентябрь 2018 (15:52)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. В должность заместителя генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе вступил Владимир Малиновский, государственный советник юстиции 1 класса.
Ранее этот пост занимал Юрий Пономарев, который 12 сентября был переведен в Москву.
Владимир Малиновский родился в 1952 году в Рязани. В 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Правоведение». Ранее занимал пост заместителя генерального прокурора РФ по ЦФО.
Ранее этот пост занимал Юрий Пономарев, который 12 сентября был переведен в Москву.
Владимир Малиновский родился в 1952 году в Рязани. В 1976 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Правоведение». Ранее занимал пост заместителя генерального прокурора РФ по ЦФО.
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