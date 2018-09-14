Кризис
Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
14 сентябрь 2018 (15:36)
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых, следует из сообщения регулятора.
Заседание совета директоров прошло сегодня, 14 сентября 2018 года.
Как следует из сообщения регулятора, решение повысить ставку связано с ростом проинфляционных рисков.
«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.
В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 26 октября 2018 года.
Заседание совета директоров прошло сегодня, 14 сентября 2018 года.
Как следует из сообщения регулятора, решение повысить ставку связано с ростом проинфляционных рисков.
«Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», ― говорится в сообщении ЦБ РФ.
В следующий раз совет директоров Центробанка будет рассматривать ключевую ставку на заседании 26 октября 2018 года.
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