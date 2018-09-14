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В Свердловской и Челябинской областях за 8 месяцев 2018 года выдано 618,7 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Москва, 14.09.2018. Свердловская и Челябинская области — в числе лидеров среди регионов по количеству выданных потребительских кредитов в 2018 году. Свердловская область занимает 5 место по стране (336,8 тыс. кредитов), Челябинская область — 7 место по стране (281,9 тыс. кредитов). Об этом сообщает пресс-служба НБКИ по данным 4 100 кредиторов.



По сравнению с соответствующим периодом 2017 года в Свердловской области количество кредитов выросло на 11,9%, в Челябинской — на 4,4%.



По данным НБКИ, в целом по России отмечается следующая динамика — количество выдаваемых потребительских кредитов снижается, а объемы выдачи растут. В январе-августе 2018 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 9,90 млн единиц. Это на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (10,00 млн единиц). Суммы выданных потребительских кредитов продолжают расти. Так, за 8 месяцев 2018 года было выдано потребительских кредитов на сумму 1,75 трлн руб. или на 27,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,37 трлн руб.).



«В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. После некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «неидеальной» кредитной историей или низкими доходами постепенно «вымываются» из кредитования на покупку потребительских товаров», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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