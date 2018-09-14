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Суд взыскал с кинотеатра «Салют» около 1 млн рублей в пользу авторов музыки к зарубежным фильмам

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Российского авторского общества» (РАО) о взыскании с МУП «Кинотеатр Салют» около 1 млн руб. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, речь идет о взыскании вознаграждения авторам музыки к зарубежным кинофильмам, показанным в «Салюте» в 2015 году. Согласно действующему до сих пор постановлению правительства РФ от 1994 года, оно составляет 3% от суммы валового сбора, поступившего от продажи билетов в кинотеатрах. Подобные иски поданы и в отношении других российских кинотеатров.



Изначально сумма иска составляла 957 тыс. руб. вознаграждения, однако впоследствии РАО заявило ходатайство на увеличение ее на 241 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с ноября 2015 года по декабрь 2017 года.



Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

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