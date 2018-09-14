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В Свердловской области задолженность по заработной плате составила 31 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. На 1 сентября 2018 года, по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате составила 31 млн руб.



По сравнению с 1 августа 2018 года она снизилась на 7,9 млн руб. или на 20,3%, сообщается на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.



Так, численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность, в регионе составила 635 человек, из них в категории «Производство электродвигателей» — 497, «Ремонт электронного и оптического оборудования» — 106 человек.



На третьем месте транспортная сфера: «Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию» — 28 человек. В категории «Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств» предприятия не погасили долг по заработной плате перед четырьмя работниками.

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