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На базе ЧТПЗ состоится заседание Международного делового конгресса
14 сентябрь 2018 (13:21)
УрБК, Челябинск, 14.09.2018. Во вторник, 18 сентября, на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) состоится заседание комитета Международного делового конгресса (МДК). Тема совещания «Белая металлургия — будущее трубопроводного транспорта».
Как сообщает пресс-служба предприятия, в мероприятии примут участие более 100 членов МДК, представляющих крупнейшие международные компании: «Газпром», ТМК, ОМК, «Северсталь», «СОГАЗ», Mitsui, Wintershall, Shell, Baker Hughes.
Также будут присутствовать представители правительства Челябинской области, Союза нефтегазопромышленников России и других профессиональных объединений. Группу ЧТПЗ представят акционеры компании Андрей Комаров и Александр Федоров, генеральный директор Борис Коваленков и директора по направлениям.
Участники заседания презентуют собственные инновационные разработки для трубопроводного транспорта, представят новые технологии для контроля качества продукции, поделятся опытом участия в проектах ТЭК.
«Челябинский трубопрокатный завод является одним из ведущих поставщиков труб для топливно-энергетического комплекса. Именно цех «Высота 239» — родоначальник Белой металлургии — выбран площадкой для проведения заседания комитета МДК. Подобные встречи представителей нефтегазовых компаний, производителей труб и оборудования, а также международных экспертов способствуют развитию топливно-энергетического комплекса и укреплению экономического сотрудничества между странами. Уверен, что конструктивный диалог, обмен профессиональными мнениями и совместное решение поставленных задач сделают наше сотрудничество еще более эффективным», — отметил председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров.
Также в рамках конференции состоится знакомство гостей с современным производством Белой металлургии ЧТПЗ — цехом по выпуску ТБД «Высота 239» и заводом по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».
Как сообщает пресс-служба предприятия, в мероприятии примут участие более 100 членов МДК, представляющих крупнейшие международные компании: «Газпром», ТМК, ОМК, «Северсталь», «СОГАЗ», Mitsui, Wintershall, Shell, Baker Hughes.
Также будут присутствовать представители правительства Челябинской области, Союза нефтегазопромышленников России и других профессиональных объединений. Группу ЧТПЗ представят акционеры компании Андрей Комаров и Александр Федоров, генеральный директор Борис Коваленков и директора по направлениям.
Участники заседания презентуют собственные инновационные разработки для трубопроводного транспорта, представят новые технологии для контроля качества продукции, поделятся опытом участия в проектах ТЭК.
«Челябинский трубопрокатный завод является одним из ведущих поставщиков труб для топливно-энергетического комплекса. Именно цех «Высота 239» — родоначальник Белой металлургии — выбран площадкой для проведения заседания комитета МДК. Подобные встречи представителей нефтегазовых компаний, производителей труб и оборудования, а также международных экспертов способствуют развитию топливно-энергетического комплекса и укреплению экономического сотрудничества между странами. Уверен, что конструктивный диалог, обмен профессиональными мнениями и совместное решение поставленных задач сделают наше сотрудничество еще более эффективным», — отметил председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров.
Также в рамках конференции состоится знакомство гостей с современным производством Белой металлургии ЧТПЗ — цехом по выпуску ТБД «Высота 239» и заводом по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».
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