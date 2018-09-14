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РСТ сообщил о появлении инвестора для возобновления бизнеса «Натали Турс»

УрБК, Москва, 14.09.2018. Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев решил начать бизнес в сфере туризма с нуля и уже нашел инвестора для этих целей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.



Возрождать бизнес В. Воробьев намерен на базе «Центра туризма «Согласие» — единственной компании, работавшей под брендом «Натали Турс», которую не исключили из Единого федерального реестра туроператоров.



«Как сообщают наши источники на рынке, новый собственник «Согласия» Ксения Мостовская — подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов. И предполагается, что управлять New Travelers, а вовсе не консультировать, будет именно Владимир Воробьев», — отметила И. Тюрина.



Она назвала сомнительным тот факт, что «в такое трудное для турбизнеса время» кто-то решил купить компанию с огромными долгами и негативным имиджем.



«Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе «Натали Турс», — добавила И. Тюрина.



«Центр туризма «Согласие» был учрежден в ноябре 2017 года. Работает компания с апреля 2018 года под брендом New Travelers. Она специализируется на индивидуальных турах для обеспеченных туристов.

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