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Власти Свердловской области объявили аукцион на благоустройство Шарташского лесопарка за 360 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявило аукцион на благоустройство территории Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Документация размещена на портале госзакупок.



Контракт включает капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек, начиная от ул. Отдыха в северо-западной части парка и заканчивая на примыкании к ул. Поселок Пески в южной части.



Начальная цена контракта составляет 360 млн 227 тыс. руб.



Работы будут осуществляться в два этапа: до 31 октября 2018 года подрядчик должен будет разработать всю необходимую документацию, с ноября 2018 года по 20 декабря 2020 года — осуществить строительство дорог.



Как указано в документации, в рамках благоустройства будет обновлено 4,2 км автомобильной дороги, построено 2,8 км велодорожек из асфальтобетона и тротуар для пешеходов из тротуарных плит. Также будут установлены трансформаторные подстанции и организована система освещения.



Аукцион состоится 4 октября 2018 года. Источником финансирования проекта выступает бюджет Свердловской области.

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