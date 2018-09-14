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Глава ВТБ предложил ускоренными темпами отказаться от расчетов с иностранными государствами в долларах США
14 сентябрь 2018 (11:53)
УрБК, Москва, 14.09.2018. Глава ВТБ Андрей Костин предлагает ускоренными темпами перейти на расчеты с иностранными государствами в национальных валютах, перерегистрировать российские холдинги в РФ, а также максимально перевести на отечественную площадку размещение еврооблигаций. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
«Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты — это может быть евро, юань или рубль», — сказал Костин.
В качестве второго пункта он назвал перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию.
«По коллегам, которые попали в апрельские санкции, — тому же «Русалу» — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — пояснил собеседник издания.
«Третье — мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear (международная клиринговая система — прим. ред.) и перейти на российский», — сказал глава ВТБ.
Четвертым пунктом плана является «лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам», заключил Костин.
«Первое — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты — это может быть евро, юань или рубль», — сказал Костин.
В качестве второго пункта он назвал перевод юридических адресов российских холдингов в отечественную юрисдикцию.
«По коллегам, которые попали в апрельские санкции, — тому же «Русалу» — мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», — пояснил собеседник издания.
«Третье — мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear (международная клиринговая система — прим. ред.) и перейти на российский», — сказал глава ВТБ.
Четвертым пунктом плана является «лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам», заключил Костин.
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