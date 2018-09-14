Подрядчик «МРСК Урала» установит в Свердловской области до конца 2018 года 28,5 тыс. интеллектуальных электросчетчиков

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УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Между филиалом ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» и АО «Тюменская энергосбытовая компания» заключены энергосервисные контракты, предусматривающие установку 28,5 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии в течение 2018 года, сообщает пресс-служба МРСК.«На сегодняшний день со стороны подрядчика проведено предпроектное обследование, в результате которого представители АО «Тюменская энергосбытовая компания» обошли всех потребителей и определили места установки счетчиков, также в сентябре начались строительно-монтажные работы. Все счетчики электроэнергии должны быть установлены до конца 2018 года», — сообщили УрБК представители компании.Наибольшее количество новых приборов учета планируется установить в Сысертском городском округе — 7 тыс. 183, на втором месте МО Алапаевское — 4 тыс. 566 счетчиков, на третьем — Белоярский городской округ — 3 тыс. 782 счетчика.«Указанные приборы учета производятся АО «Радио и Микроэлектроника» из Новосибирска, их конструктивная особенность заключается в том, что прибор учета монтируется непосредственно на опору, в разрыв провода, питающего потребителя, за счет чего полностью исключается возможность хищения электроэнергии путем несанкционированного подключения до прибора учета или воздействия на сам прибор учета. Филиал «Свердловэнерго» планирует только за первый год после реализации проектов снизить потери электрической энергии на 92,8 млн кВтч», — рассказали в пресс-службе МРСК.