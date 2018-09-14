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С конца августа цены на топливо в Свердловской области не изменились
14 сентябрь 2018 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Цены на топливо в Свердловской области к 13 сентября 2018 года сохранились на уровне показателей конца предыдущего месяца.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: за литр АИ-92 свердловчане заплатят 40,29 руб., за АИ-95 — 43,11 руб., за дизельное топливо — 43,98 руб.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: за литр АИ-92 свердловчане заплатят 40,29 руб., за АИ-95 — 43,11 руб., за дизельное топливо — 43,98 руб.
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