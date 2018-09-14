Процент поставят на паузу

Фотография с официального сайта Банка России

14 сентября 2018 года состоится очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет приниматься решение по поводу ключевой ставки. В настоящее время она находится на уровне 7,25% годовых и не менялась с 23 марта 2018 года. Большинство экспертов, даже те, кто прогнозируют повышение ставки, сходится на том, что у Банка России нет экономических предпосылок для ее изменения, но существует риск продемонстрировать рынку недостаточную решительность в борьбе против кризисных сигналов. Поэтому регулятор совершенно точно не станет снижать ставку, даже в ущерб перспективе экономического роста страны.В своих решениях совет директоров ЦБ РФ ориентируется в первую очередь на внутренние экономические факторы: инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. По мнению экспертов, состояние экономики России не требует повышения ключевой ставки, по крайней мере, на ближайшем заседании.«В текущей ситуации, если взять во внимание такие показатели как уровень долга, который составляет порядка 13% от ВВП, и золотовалютные резервы России, оценивающиеся в 460 млрд долл. США, серьезных оснований для повышения ключевой процентной ставки в сентябре у ЦБ РФ нет», — сообщил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.Но поскольку решения российского регулятора имеют не только экономическое, но и психологическое воздействие на рынок, эксперты предполагают, что ставку надо повысить, чтобы показать твердость позиции.«Если ЦБ РФ и примет решение о повышении ставки, это будет сделано для обеспечения поддержки рубля и рынка ОФЗ, но не на основании противодействия инфляционным тенденциям. Мы допускаем вероятность на уровне 60%, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, а также вероятность на уровне 40%, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. Если такое решение будет принято, то регулятор покажет, что сложившаяся ситуация на финансовом рынке является предметом беспокойства за стабильность системы. С одной стороны, это может насторожить инвесторов, а с другой — покажет, что финансовые власти РФ готовы к прямым действиям по купированию кризисных ситуаций», — отметил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.С ним согласен руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.«Мы прогнозируем, что ЦБ РФ в пятницу с большой долей вероятности поднимет ключевую ставку на 0,25-0,50 процентных пункта в ответ на рост инфляционных рисков в связи с ослаблением национальной валюты и ростом ставок на всех секторах денежного рынка. Регулятору важно продемонстрировать последовательность и решительность в реализации выбранной денежно-кредитной политики», — заметил Дмитрий Завьялов.Не стоит забывать, что регулятор может воздействовать на психологию не только действиями, но и словами. С большой вероятностью Банк России оставит ставку на том же уровне — 7,25%, однако тон заявления будет достаточно жестким.«Скорее всего, в пресс-релизе регулятор вновь сделает акцент на том, что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков, в том числе связанных с высокой волатильностью на валютном рынке. Также Банк России может дать указание на то, что в ближайшее время (вплоть до конца 2018 года или даже вплоть до конца II полугодия 2019 года) продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики не планирует», — предполагает аналитик ВТБ Капитал Александр Исаков.Эксперты обращают внимание, что такой стиль сигнала регулятор использовал на заседании в сентябре 2016 года, когда в пресс-релизе было сказано, что «для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции… необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года».Наблюдатели отмечают, что сложность положения Банка России связана со слабой предсказуемостью внешних факторов. И сигналы, которые подает регулятор, с одинаковым вниманием считываются как внутрироссийскими, так и внешними заинтересованными лицами.«Главным моментом заседания ЦБ РФ, на наш взгляд, должно стать сохранение независимой позиции регулятора, а также усиление его жесткой риторики. Полагаем, что Банк России на данный момент склоняется к тому, что фактор давления на рублевый актив в виде слабости сектора Emerging Markets (развивающиеся рынки — прим ред.) является временным. В свою очередь, полагаем, что риски санкционного давления на Россию воспринимаются как перманентная угроза, которая вряд ли ослабнет в перспективе 6-12 месяцев», — предполагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.Внешняя среда, по мнению аналитиков, не внушает оптимизма российской экономике. На данном этапе одной из главных проблем для мировых финансовых рынков по-прежнему остается эскалация напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Белый дом планомерно продолжает оказывать давление на Китай, пытаясь тем самым сократить дефицит торгового баланса с Поднебесной.«Противостояние двух крупнейших экономик может пагубно отразиться на росте мирового ВВП, а дальнейшая политика протекционизма, укрепление доллара США может усилить негативные настроения на развивающихся рынках, которые и без того понесли серьезные потери в текущем году. Так, на старте текущей недели индекс MSCI Emerging Markets опустился до самого низкого уровня за 14 месяцев, Гонконгский Hang Seng вплотную приблизился к медвежьему рынку. По оценкам Goldman Sachs, некоторые валюты Emerging Markets все еще не так дешевы, как в начале 2016 года, и могут продолжить падение. Аргентина, Южная Африка и Турция стоят на пороге валютного кризиса», — отметил Сергей Дроздов.Главное, что стоит понимать в рассуждениях о ключевой ставке Банка России, что ее снижения никто не прогнозирует. Для этого нет никаких предпосылок. А поскольку ожидание от будущих действий российского регулятора рынок уже закладывает в свою стратегию и тактику, то это означает, что период относительно низких ставок по кредитам для населения и бизнеса закончился.«Можно предположить, что банки отреагируют на повышение ставки ростом стоимости кредитования. Они уже делают это заранее, руководствуясь негативными тенденциями в рубле. Соответственно, если ЦБ РФ решит повысить ставку, то это обеспечит рубль фактором поддержки, что ослабит потенциал его ослабления», — заметил Андрей Кочетков.Повышение ключевой ставки, как правило, приводит к увеличению стоимости заимствований для предприятий и населения, способствует их переходу на сберегательную модель поведения и снижает объем инвестиций в экономику. Если ставка увеличится, то автоматически будут расти и ставки по депозитно-кредитным продуктам банков, а также по другим инструментам финансового рынка.«По всей видимости, в первую очередь ставки должны расти по наиболее рисковым необеспеченным потребительским кредитам. Однако в свете последних изменений, предполагающих установление повышенных коэффициентов риска при расчете нормативов достаточности капитала по потребительским кредитам с высокой ставкой, скорее всего, первыми кандидатами на рост ставок станут кредиты юридическим лицам (наиболее рисковая их часть)», — предполагает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Владислава Полетаева.Ключевая процентная ставка является одним из инструментов для регулирования процессов, происходящих в экономике. В частности, ее повышение призвано плавно остужать перегретые рынки или в кризисные времена гасить спекулятивные атаки на национальную валюту. Понижение, напротив, стимулирует экономический рост, создавая более благоприятные условия для внутренних инвестиций и роста потребительского спроса. Поскольку угроза инфляции и защита национальной валюты являются более приоритетными задачами для Банка России, чем экономически рост, на грядущем заседании регулятор, скорее всего, продолжит держать паузу, оставив ставку на текущем уровне, занимая выжидательную позицию в связи с обострившейся политикой санкционного давления со стороны США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс и непростой ситуации, сложившейся на развивающихся рынках.