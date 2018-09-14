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За I полугодие ММК направил более 58 млн рублей на проведение спортивных мероприятий для своих сотрудников
14 сентябрь 2018 (09:45)
УрБК, Магнитогорск, 14.09.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги физкультурно-оздоровительной работы в I полугодии 2018 года.
Как сообщает пресс-служба ПАО «ММК», в Магнитогорске для занятий спортом и проведения активного досуга создана развитая инфраструктура спортивных объектов и сооружений. Реализация социального заказа ПАО «ММК» по развитию массовой физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни среди работников и членов их семей осуществляется частным учреждением дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».
В I полугодии 2018 года на площадках спортклуба организованы 30 спортивных праздников, в которых приняли участие более 3,6 тыс. работников Группы ММК и членов их семей. Более 2 тыс. человек участвовали в десяти видах спорта зимней и девяти видах спорта летней Спартакиады. Число посещений аквапарка «Водопад чудес» работниками Группы ММК и членами их семей превысило 21 тыс.
Традиционно активно участвуют работники комбината в организованных коллективных выездах в горнолыжные центры ММК «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск». За I полугодие 2018 года их посетили почти 5,5 тыс. работников и членов их семей.
На спорт и реализацию программы «Здоровый образ жизни», включая содержание спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение спортивно-массовой работы, в I полугодии 2018 года было направлено 58,6 млн руб.
Как сообщает пресс-служба ПАО «ММК», в Магнитогорске для занятий спортом и проведения активного досуга создана развитая инфраструктура спортивных объектов и сооружений. Реализация социального заказа ПАО «ММК» по развитию массовой физической культуры и спорта, формированию здорового образа жизни среди работников и членов их семей осуществляется частным учреждением дополнительного образования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».
В I полугодии 2018 года на площадках спортклуба организованы 30 спортивных праздников, в которых приняли участие более 3,6 тыс. работников Группы ММК и членов их семей. Более 2 тыс. человек участвовали в десяти видах спорта зимней и девяти видах спорта летней Спартакиады. Число посещений аквапарка «Водопад чудес» работниками Группы ММК и членами их семей превысило 21 тыс.
Традиционно активно участвуют работники комбината в организованных коллективных выездах в горнолыжные центры ММК «Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск». За I полугодие 2018 года их посетили почти 5,5 тыс. работников и членов их семей.
На спорт и реализацию программы «Здоровый образ жизни», включая содержание спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» и проведение спортивно-массовой работы, в I полугодии 2018 года было направлено 58,6 млн руб.
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