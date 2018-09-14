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В Екатеринбурге произошел пожар на складе гипермаркета стройматериалов «Дом»
14 сентябрь 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. В Екатеринбурге произошел пожар на складе гипермаркета стройматериалов «Дом» на ул. Победы.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 13 сентября 2018 года в 23.09 по местному времени.
«В тушении пожара задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 58 человек личного состава. По предварительной информации, на момент пожара людей в здании не было», — говорится в сообщении.
В 00.05 открытое горение было ликвидировано. Пожарные защитили от огня часть складского помещения пристроя и торговый зал гипермаркета.
«Причина пожара устанавливается, на месте пожара работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории», — отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 13 сентября 2018 года в 23.09 по местному времени.
«В тушении пожара задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 58 человек личного состава. По предварительной информации, на момент пожара людей в здании не было», — говорится в сообщении.
В 00.05 открытое горение было ликвидировано. Пожарные защитили от огня часть складского помещения пристроя и торговый зал гипермаркета.
«Причина пожара устанавливается, на месте пожара работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории», — отметили в пресс-службе.
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